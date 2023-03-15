Берлин, 15 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen в ближайшее время объявит о продаже российского завода в Калуге. Об этом в интервью радиостанции NDR заявил глава концерна Оливер Блюме.

Михаил Фомичев/РИА Новости Сборка автомобилей «Фольксваген» на конвейере завода «Фольксваген Групп» в Калуге

Руководство компании считает одним из вариантов для неработающего в настоящее время завода его продажу другому собственнику.

Решение о сбыте калужского завода концерн объявит в течение нескольких недель, добавил Блюме.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на РБК, основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге является один из крупнейших дилерских холдингов в России компания «Авилон».