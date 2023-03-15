Берлин, 15 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Фехтовальщицы сборной Германии заявили о неготовности участвовать в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии. Об этом они рассказали в интервью Deutsche Welle (корпорация внесена в перечень СМИ-иноагентов).

Marie-Lan Nguyen Фехтование

В интервью немецкая фехтовальщица Леа Крюгер сказала, что не согласна с решением Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований российских и белорусских спортсменов.

«Я, оказавшись один на один с российским спортсменом, должна решать, как действовать. Как спортсмен или как гражданин. В итоге мы, спортсмены, должны взять на себя ответственность за то, чего мы никогда не решали», — утверждает она.

Крюгер назвала ситуацию «полным бардаком» и заявила, что ей «будет сложно с коллегами из России и Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, о решении Международной федерации фехтования вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации стало известно 10 марта.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что организация справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. По его мнению, такие решения показывают тенденцию международных федераций объективно и в равной мере относиться ко всем спортсменам, несмотря на их гражданство.