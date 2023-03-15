Москва, 15 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Руководство России знает и понимает, какие цели США преследуют в регионе Чёрного моря. Об этом 15 марта заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент этого интервью был опубликован в телеграм-канале журналиста.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Нарышкин

По его словам, США активно используют в регионе Чёрного моря все средства визуальной, космической и радиоразведки.

Нарышкин отметил, что в России знают и понимают, какие разведывательные цели США преследуют в регионе Черного моря.

«Стараемся выявить те объекты, территории, которые представляют для них наибольший интерес», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, по информации Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Чёрного моря около Крымского полуострова российскими военнослужащими был зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы России, в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.