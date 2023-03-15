Москва, 15 марта, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Прокурорам необходимо сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий. Об этом 15 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники», — сказал Краснов, обращаясь к прокурорам.

По его словам, надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе должны быть запланированы и организованы исходя из фактической обстановки и потребностей войск.

Он отметил, от профессионализма прокуроров и принципиального и оперативного реагирования ими на нарушения зависит «многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников Родины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа.