Москва, 15 марта, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Госдуме уже готовят изменения в законодательстве для недопущения повторения ситуации как в Wildberries. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Мы пригласили представителей компании и пунктов выдачи. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла», — приводит его слова РИА Новости.

Гусев подчеркнул, что в ходе совещания с представителями пунктов выдачи заказов Wildberries был достигнут ряд договорённостей.

«Мы готовим изменения в действующее законодательство на предмет того, что нужно изменить, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — сказал зампред комитета Госдумы, обратившись к юристам с просьбой изучить правовую ситуацию и подготовить обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы в случае обнаружения нарушений.

Гусев пригласил представителей маркетплейса «в гости» и выразил уверенность в том, что сложившуюся ситуацию можно решить с помощью переговоров.

Накануне владельцы и представители ПВЗ Wildberries осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь, с владельцев ПВЗ удерживают полную стоимость товара. Кроме того, политика маркетплейса обязывает держателей пунктов выдачи выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет.