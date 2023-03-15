Москва, 15 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Размер единовременного платежа бизнеса в федеральный бюджет установят после 25 марта, когда компании предоставят декларации по налогу на прибыль, сообщил 15 марта замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

По его словам, ставка зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.

Сазанов пояснил, что поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, а конфигурация ставки — это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018–2019 годам.

Напомним, в начале февраля в Минфине заявили, что предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение «Российский союз промышленников и предпринимателей», на нашло поддержки у правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые российским правительством.

По его словам, взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей.