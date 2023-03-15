Анкара, 15 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Перед назначенными на 14 мая выборами в Турции могут ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Об этом 15 марта сообщает Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным источников, вероятнее всего, парламент Турции одобрит заявку Финляндии до завершения сессии в середине апреля 2023 года.

Напомним, в начале марта финский парламент одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Его поддержали 184 депутата, семь депутатов во время голосования отсутствовали, один воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции назвали условие одобрения вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

В июне 2022 года подписан трёхсторонний меморандум между Турцией, Швецией и Финляндией. Стокгольм и Хельсинки обязались налаживать сотрудничество с Анкарой для борьбы с терроризмом. Турецкую сторону особенно интересует борьба с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции объявили террористической.