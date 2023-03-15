Москва, 15 марта, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Телеграм-канал Fighterbomber опубликовал видео пролёта самолёта возле американского БПЛА.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские истребители Су-27

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно пролетает мимо беспилотника. Однако из текста нельзя сделать вывод, запечатлён ли на видео инцидент с американским БПЛА над Чёрным морем, произошедший 14 марта и оказавшийся в центре внимания политиков и СМИ, или на записи другая, но похожая ситуация.

По данным Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Чёрного моря около Крымского полуострова российскими военнослужащими был зафиксирован полёт MQ-9 в направлении госграницы России, в воздух были подняты истребители.

В результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что истребители не применяли бортовое вооружение, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее американский канал CBS опубликовал видео, на котором смоделировано, каким образом, по мнению его создателей, могло произойти падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море.