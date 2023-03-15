Москва, 15 марта, 2023, 11:28 — ИА Регнум. С 15 марта собственные пункты выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries будут работать ограниченно, сотрудники начали протестовать против действующей с 3 марта новой системы штрафов. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, в ходе акции сотрудники собственных пунктов выдачи будут принимать товары со складов, но не будут выдавать посылки покупателям. Таким способом работники выражают протест против новой системы штрафов, при которой в случае, если покупатель возвращает бракованную или подменённую вещь, то полная её стоимости удерживается с сотрудника пункта выдачи.

Александр Щербак/ТАСС Ситуация у центрального офиса Wildberries в Москве

По информации журналистов, акция планируется на всей территории России, о ней работники пунктов выдачи договорились на онлайн-конференции.

«Товар может быть украден или подменен на складе, у перевозчика, на сортировочном центре, да где угодно, мы искренне не понимаем, почему нас сделали крайними», — приводит издание слова одного из работников пунктов выдачи.

По информации издания, прокуратура Московской области заявила о начале проверки в отношении маркетплейса.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в компании Wildberries рассказали, что информация о якобы забастовках и закрытии пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности, все продолжают работу в штатном режиме.