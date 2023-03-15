Мелитополь, 15 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Мощность взрыва в Мелитополе, в результате которого погиб руководитель муниципального транспортного предприятия, предприниматель Иван Ткач, составила порядка двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом 15 марта сообщил председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

14 марта в Мелитополе на улице Кирова была взорвана автомашина Toyota Land Cruiser Prado.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам Рогова, масса самодельного взрывного устройства составила порядка двух кг в тротиловом эквиваленте.

Он отметил, что в результате получил не совместимые с жизнью травмы предприниматель, руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.

Уточняется, что в автомобиле также находилась сотрудница предприятия, состояние которой медики оценивают как тяжёлое. Кроме этого, получил травмы проходящий мимо пешеход.

«Слава Богу, информация о ранении ребёнка на данный момент не подтверждается», — написал Рогов.