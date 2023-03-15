Санкт-Петербург, 15 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства гибели семиклассницы во время пробежки на уроке физкультуры, сообщает портал «78.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ на севере города. По предварительным данным, школьнице стало плохо во время разминки.

Прибывшая бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Известно, что погибшая страдала от шумов в сердце, однако от уроков физкультуры не освобождалась и занималась вместе с другими детьми.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения питбуля. 51-летний хозяин собаки выгуливал питомца без намордника и поводка.