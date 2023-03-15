Вашингтон, 15 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Американский канал CBS опубликовал видео, на котором смоделировано, каким образом, по мнению его создателей, могло произойти падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море. Соответствующее видео набирает просмотры в сети.

Цитата из видео Падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море

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Так, на кадрах показано, что российский самолет Су-27 заходит под американский беспилотник, после чего дрон падает в воду.

По информации Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Черного моря около Крымского полуострова российскими военнослужащими был зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы России, в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Уточняется, что российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА REGNUM, в министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.