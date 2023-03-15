Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

Купянск, Украина, , 06:33 — REGNUM Штурмовые группы Вооруженных сил России взяли под контроль часть промышленной зоны на купянском направлении, уничтожили группу диверсантов и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области. Об успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

По словам Зыбинского, подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп взяли три ангара. В районе Синьковки мотострелковыми подразделениями уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов.

Отмечается, что ВСУ ежедневно теряют на этом участке по несколько десятков военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили за минувшие сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ.