Вашингтон, 15 марта, 2023, 02:46 — ИА Регнум. ВСУ ждут огромные потери в рядах военнослужащих при попытках прорвать оборону российской армии. Об этом заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер на YouTube-канале Through the eyes of.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Он предрёк ВСУ «ужасающие потери» в ходе наступления и назвал грядущее поражение Украины в конфликте с Россией очевидным. Война кончится уже летом 2023 года после того, как у украинской армии закончатся боеприпасы и будет исчерпан мобилизационный ресурс, уверен Риттер.

«Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идёт о сотнях тысяч человек. Такова их судьба», — также отметил он.

Оборонительные рубежи РФ американский разведчик назвал мощными.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки до 150 военных ВСУ были уничтожены российскими силами на донецком направлении. Потери украинской армии зафиксировали в районах населённых пунктов Красное, Тоненькое и Зализнянское.