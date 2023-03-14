Москва, 15 марта, 2023, 01:46 — ИА Регнум. В 76-летнем возрасте скончался Наум Рашковский, в прошлом тренировавший мужскую и женскую сборные РФ по шахматам. Заслуженный тренер ушёл из жизни 14 марта после продолжительной болезни, сообщили в Федерации шахмат России.

ru.torange.biz Траурная свеча

Наум Рашковский был международным гроссмейстером и двукратным чемпионом РСФСР.

«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Наума Николаевича», — говорится в сообщении.

Под руководством Наума Рашковского мужская сборная России по шахматам выиграла в Олимпиаду в 2002 году и чемпионат Европы в 2003 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в возрасте 88 лет умер заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин. Он посвятил всю жизнь спорту и воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов.