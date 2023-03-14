Киев, 14 марта, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Украину убрали из списка стран, где будет проводиться чемпионат мира по футболу в 2030 году. Об этом заявил канадский кёрлингист Роб Харрис, имеющий доступ к этой информации. Его пост опубликован в соцсетях.

(сс) Edoardo Busti Футбол

По данным спортсмена, в списке стран — претендентов на проведение чемпионата Украину заменило Марокко. Проводить турнир намерены Испания и Португалия.

Причиной исключения Украины стали сомнения в том, что Киев способен организовать групповой этап турнира в связи с конфликтом в стране. Ещё одним аргументом против поддержки заявки Украины названо её географическое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, к заявке стран, выразивших желание принять ЧМ-2023 по футболу, Украина присоединилась в октябре 2022 года. В случае присоединения к Испании и Португалии Киев собирался организовывать несколько матчей группового этапа.