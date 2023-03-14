Москва, 14 марта, 2023, 21:33 — ИА Регнум. В зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 14 марта сообщает Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — говорится в официальном заявлении.

В Минобороны уточнили, что по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах проведено патрулирование.

Обеспечено сопровождение двух автомобильных колонн российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту Ереван — Горис — Степанакерт, уточнили в ведомстве.

Российские миротворцы продолжают разминировать местность, за сутки очищено территории на площади 0,3 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия.