В Кремле подтвердили, что Путин проведет переговоры с Асадом

Москва, , 20:58 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад вечером 14 марта прибыл в Москву, сообщили сирийские власти.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

15 марта пройдут переговоры Владимира Путина и Асада, заявили в Кремле. Предполагается обсудить двустороннее сотрудничество, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

В феврале 2023 года Путин и Асад провели телефонный разговор. Сирийский лидер поблагодарил президента России за помощь, оказанную стране для ликвидации последствий мощного землетрясения.