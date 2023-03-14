Владимир Путин проведет переговоры с Башаром Асадом
В Кремле подтвердили, что Путин проведет переговоры с Асадом
Москва, 14 марта, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад вечером 14 марта прибыл в Москву, сообщили сирийские власти.
Иван Шилов ИА REGNUM
Башар Асад
15 марта пройдут переговоры Владимира Путина и Асада, заявили в Кремле. Предполагается обсудить двустороннее сотрудничество, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.
В феврале 2023 года Путин и Асад провели телефонный разговор. Сирийский лидер поблагодарил президента России за помощь, оказанную стране для ликвидации последствий мощного землетрясения.