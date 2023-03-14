Москва, 14 марта, 2023, 20:46 — ИА Регнум. У газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса, заявил 14 марта в эфире телеканала «Россия 24» президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически всё возможно. Это просто потребует времени, денег определённых, каких-то новых технологий», — отметил он.

По словам Путина, ему иногда кажется, что европейские партнёры действуют по указке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назвал «полной чушью»заявления о терактах на нитках «Северного потока», которые якобы совершила некая проукраинская группировка. По мнению президента России, «теоретически» во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.