Вашингтон, 14 марта, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, заявили 14 марта представители европейского командования Вооруженных сил США.

navy. mil. gov. ua Российский истребитель Су-27

Беспилотник упал в нейтральных водах, сказано в сообщении.

В инциденте американская сторона обвинила Россию, заявив, что два самолета Су-27 совершили «небезопасный перехват» беспилотника, который выполнял операцию в международном воздушном пространстве.

В американской администрации в свою очередь сообщили, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о происшествии.

США намерены выразить России по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем, отметили также в Белом доме.