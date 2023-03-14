После мартовского нападения на Брянскую область оказалось, что у организатора теракта Дениса Капустина в Москве совершенно легально есть в собственности квартира, а в области еще и земельный участок. Квартира принадлежит не только Капустину, но и у его матери Марии Корчагиной. Женщина не разделяет взглядов сына, с которым не виделась уже много лет и даже до конца не уверена, жив ли он. Во вторник в Москве прошло первое заседание суда по делу о наследстве.

Валерий Ломовицкий, , 21:25 — REGNUM Денис Капустин — неонацист, предполагаемый организатор покушения на миллиардера Константина Малофеева и главарь террористов, которые 2 марта в составе так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись на территорию Брянской области, где расстреляли двух человек и ранили ребенка. После теракта и покушений на Капустина в России завели ряд уголовных дел, по которым он должен будет сидеть до конца жизни. Сейчас местонахождения Капустина неизвестно, его поимкой занимаются российские спецслужбы.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пока Капустин в бегах, его имя продолжает фигурировать в судебных разбирательствах. 14 марта в Перовском районном суде слушалось дело о наследстве, истцом в котором выступает Мария Корчагина, мать террориста. Женщина давно не живет в России, поэтому на заседании ее интересы представлял адвокат Альбина Соловьева. Мария вместе с сыном переехала в Германию в начале 2000-х, и с тех пор не возвращалась на Родину. С сыном она тоже не виделась уже много лет, окончательно они перестали общаться, когда Капустин не приехал на похороны собственного отца.

Перед заседанием журналисту ИА REGNUM удалось пообщаться с адвокатом и узнать тонкости предстоящего процесса, а также узнать о том, что Мария Корчагина собирается вернуться в Россию, но боится общественного порицания. По словам юриста, последнее время Марии Ефимовне приходят письма на почту с оскорблениями.

«Мария и правда хочет вернуться в Россию. В связи с произошедшими в Брянске событиями Мария Ефимовна подвергается осуждению не только со стороны граждан Российской Федерации, но и в Германии женщина также подвергается нападкам из-за поступков сына. Люди говорят, что ее сын террорист, и что она его плохо воспитала», — рассказала Альбина Соловьева.

Денис Капустин. Цитата из видео с канала: 24 Канал.

Во время слушания дела адвокат Корчагиной попросила сделать заседание закрытым. По словам Альбины Соловьевой, исковые требования истца не имеют никакого общественного резонанса, поэтому процесс должен быть закрытым. На что суд ответил отказом.

«Оснований для удовлетворения ходатайства на проведение закрытого процесса не имеется. Категория дела — наследственное право, поэтому процесс будет открытым», — заявили в суде.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что Денис Капустин сам давно отказался от наследства, об этом много лет назад он рассказал своей матери. В квартире на Зеленом проспекте он не жил уже более 10 лет, все это время коммунальные платежи и другие расходы оплачивала Мария Корчагина, да и на похороны отца Капустин не дал ни рубля.

Суд Joe Gratz

В деле всплыл и еще один кандидат на наследство. Некий гражданин по имени Даниил также заявил свои права на квартиру и земельный участок в Подмосковье. Появление в деле нового потенциального претендента на наследства удивило адвоката Альбину Соловьеву. По ее словам, ни она, ни Корчагина понятия не имеют, кто такой этот Даниил, и каким образом он связан с семьей Капустина. Так как глава семейства скончался, а Денис Капустин в бегах, то прояснить ситуацию на степень родства Даниила может только он сам. Его на заседании Перовского суда сегодня не было, поэтому слушания отложили до 25 апреля.

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