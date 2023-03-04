Валерий Ломовицкий, 4 марта 2023, 17:17 — REGNUM 2 марта на территорию Брянской области было совершено вторжение группой украинских боевиков. Был ранен ребенок и убиты двое мирных жителей, которые везли детей в школу. Сначала сообщалось о десятках диверсантов из ВСУ, но на деле оказалась лишь небольшая группка террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почти всех участников теракта удалось опознать по фотографиям — чтобы похвастаться, они сами выложили снимки в телеграм-канале своей организации. Среди нападавших Алексей Огурцов, который называет себя Освальдом Лемахом, бывший актер Кирилл Канахин, бывший офицер ФСБ Илья Богданов, разыскиваемый за дезертирство в РФ, а также Алексей Кожемякин, чью голову украшают татуировки со свастикой и другими символами нацизма, и который в РФ разыскивается за экстремизм и вандализм. Их главаря зовут Денис Капустин, он же Денис Никитин, он же White Rex.

Нацист
Нацист
Иван Шилов © ИА REGNUM

Досье

Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. Еще в юном возрасте, примерно в 17 лет, он переехал в Германию вместе с матерью, где поселился в городском округе Хорвайлер, недалеко от Кельна. Журналисты немецкого издания Der Spiegel выяснили, что в Германию семья Капустина эмигрировала как еврейские беженцы, и уже спустя пару месяцев после переезда юноша получил вид на жительство.

В Кельне Капустин вступил в группировку радикальных фанатов местной команды, с которыми много лет спустя он устроит побоище после матча «Кельн» — «Шальке-04». В 2014 году за участие в этой драке на Капустина даже заведут уголовное дело, но реальных судебных сроков будущий главарь «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получит. Зато он будет взят на заметку немецкими правоохранителями как один из самых опасных нацистов.

Рейд украинских террористов. Брянская область
Рейд украинских террористов. Брянская область
Цитата из видео. Рейд. 2023. Россия

После переезда в Германию Капустин не забыл о Родине и часто мотался в Россию, потому что здесь у него появился успешный бизнес. В 2008 он запустил бренд одежды White Rex, который стал популярным у ультраправых «ребят» из России и Европы. Аккумулируя вокруг себя праворадикальную молодежь, Капустин с 2011 года устраивал турниры по единоборствам в разных городах России. Полученные средства шли на «процветание» националистических группировок как российских, так и европейских, с которыми в десятых годах Капустин поддерживал близкие контакты.

Где-то с конца 2016 года Денис Капустин обосновался на Украине. В Германии его лишили вида на жительство, но мать террориста до сих пор живет в том самом многоквартирном доме в Хорвайлере. Даже на Украине у будущего экстремиста из «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были проблемы с законом. Вышеупомянутое издание Der Spiegel сообщало, что в октябре 2018 года Капустина задержали за изготовление и продажу амфетамина в промышленных масштабах, но вскоре отпустили по непонятным причинам.

В 2022 году на Украине при поддержке ВСУ был создан «Русский добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который официально является боевой единицей армии Украины. В том же 2022 году в интервью Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которое все еще можно найти на YouTube, Капустин демонстрирует военный билет ВСУ, а также рассказывает, что «война не должна касаться тех, кто не берет в руки оружие, я в таких никогда стрелять не буду. Русские дети ни в чем не виноваты, в них я тоже стрелять не буду». 2 марта отряд Капустина расстрелял мирных жителей, убил двух безоружных и ранил мальчика Федю, который спас двух школьниц.

Олег Кашин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) берёт интервью у Дениса Капустина
Олег Кашин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) берёт интервью у Дениса Капустина
Цитата из видео «УАЙТ РЕКС!». Великобритания. 2022г

Мать отказалась, а дед бы сам расстрелял

Пятиэтажка в Перово. Здесь у матери Капустина до сих пор осталась в собственности квартира, которая сейчас сдается. В Москве делами семьи занимается лучшая подруга матери Капустина, с которой журналистам ИА REGNUM удалось пообщаться. Женщина попросила не называть ее имени, потому что боится травли в соцсетях и на работе. Скажем только, что и она, и вся ее семья, вплоть до дедушки, — народные артисты России, чью фамилию может опорочить дружба с семьей Капустина. Для удобства в статье будем называть ее Еленой.

Елена отметила, что мать Капустина не разделяет его взглядов и давно отказалась от сына, последней каплей стал неприезд Дениса на похороны собственного отца. Мать сейчас живет в Германии, и она уже несколько недель не выходила на связь с Еленой, хотя раньше они созванивались регулярно.

«Мать не знает, где находится Денис, уже много лет. Она не в курсе, что он вступил в какой-то отряд, и, я уверена, не знает, что он устроил теракт на территории России. Я пыталась с ней созвониться, но почему-то она не отвечает. Прямо сейчас идет суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры. Связь с семьей он давно потерял и даже не приехал на похороны отца в прошлом году», — рассказала Елена.

Также Елена рассказала, что мать не понимает его нацистских убеждений, учитывая, что сам Капустин из еврейской семьи.

«Его дед воевал в Великой Отечественной войне, а после был главным режиссером Сочинского цирка почти 20 лет, где поработал с Мстиславом Запашным. Дедушку зовут Карпманский Ефим Аронович. К сожалению, он умер», — продолжает Елена.

Карпманский Ефим Аронович
Карпманский Ефим Аронович
scdr.ru

Жильцы дома на Зеленом проспекте даже не знали, что их бывший сосед и террорист, чей отряд расстрелял мирных жителей под Брянском, — один и тот же человек.

«Дед бы сам расстрелял его, если бы был жив», — говорит жительница дома.

Соседи также вспомнили, что лет семь назад в их подъезд наведывалась полиция как раз из-за Дениса Капустина, в чем был тогда виноват будущий террорист, они не знают, помнят лишь сам факт.

Оказалось, что в 2015 году Капустина подозревали в поджоге легкого автомобиля в соседнем дворе. Машина принадлежала молодому парню, который отказался называть причину поджога журналисту ИА REGNUM.

В это сложно поверить, но это факт: поддерживаемый украинскими властями неонацист из еврейской семьи расстрелял русских мирных жителей, которых в боях Великой Отечественной защищал его дед.