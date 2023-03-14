Эксперт: Американский ВПК не хочет работать на Украину

Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Соединенные Штаты переложили основную тяжесть снабжения Украины на младших партнёров. Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), отметил в комментарии ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией на мировом рынке вооружений.

В докладе SIPRI сопоставляются данные за 2013-2017 и 2018–2022 годы, на основании которых эксперты сделали ряд выводов. В частности, в 2018-2022 Украина вошла в тройку крупнейших стран-импортёров оружия, пропустив вперёд только Катар и Индию. Аналитики связывают это с начавшейся в 2022 году спецоперацией российской армии, после которой ряд стран развернул программу масштабного перевооружения Украины.

«Но стоит отметить, что по данным доклада SIPRI, крупнейшими поставщиками вооружений для Украины стали Германия и Польша, которые вместе дают 45% всех поставок», — указывает источник.

Из этого и можно сделать вывод о перекладывании на младших союзников Вашингтона обязательств снабжать Киев, подчеркивает эксперт.

Для самих США поставки Киеву — не приоритет. Крупнейшими получателями американских вооружений остаются Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и Япония. Эксперты SIPRI констатируют: эти страны закупают передовые и современные вооружения, в том время как Украине передают в основном устаревшие образцы со складов армии США и других стран НАТО.

«Ключевое значение для Вашингтона имеет контроль над Ближним Востоком и его нефтью — отсюда накачка оружием арабских монархий Персидского залива. Второе направление — противостояние с Китаем, в противовес которому усиливается Япония, — отметил источник ИА REGNUM. — И третье: для американского ВПК приоритетом является заработок денег, поэтому продукция идёт платёжеспособным клиентам».

Поэтому логично, что Украина получает оружие по остаточному принципу.

«Поэтому пока они выпрашивают себе 10-20 самолётов, условный Катар их получает сотнями. Этот факт кстати показывает, что Киев бравирует, угрожая тем, что ему-то поставят что-то серьезное. Всё самое интересное идёт не им», — отметил эксперт.

По данным доклада SIPRI, основными экспортерами вооружений в мире в 2018-22 годы оставались США и Россия. Самый крупный импортер оружия — Индия. При этом объём поставок оружия из России в Индию, которая является главным клиентом, в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами уменьшился на 37%.