Вашингтон, 14 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты переложили основную тяжесть снабжения Украины на младших партнёров. Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), отметил в комментарии ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией на мировом рынке вооружений.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В докладе SIPRI сопоставляются данные за 2013–2017 и 2018–2022 годы, на основании которых эксперты сделали ряд выводов. В частности, в 2018–2022 годах Украина вошла в тройку крупнейших стран — импортёров оружия, пропустив вперёд только Катар и Индию. Аналитики связывают это с начавшейся в 2022 году спецоперацией российской армии, после которой ряд стран развернул программу масштабного перевооружения Украины.

«Но стоит отметить, что, по данным доклада SIPRI, крупнейшими поставщиками вооружений для Украины стали Германия и Польша, которые вместе дают 45% всех поставок», — указывает источник.

Из этого и можно сделать вывод о перекладывании на младших союзников Вашингтона обязательств снабжать Киев, подчеркивает эксперт.

Для самих США поставки Киеву — не приоритет. Крупнейшими получателями американских вооружений остаются Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и Япония. Эксперты SIPRI констатируют: эти страны закупают передовые и современные вооружения, в том время как Украине передают в основном устаревшие образцы со складов армии США и других стран НАТО.

«Ключевое значение для Вашингтона имеет контроль над Ближним Востоком и его нефтью — отсюда накачка оружием арабских монархий Персидского залива. Второе направление — противостояние с Китаем, в противовес которому усиливается Япония, — отметил источник ИА REGNUM. — И третье: для американского ВПК приоритетом является заработок денег, поэтому продукция идёт платёжеспособным клиентам».

Поэтому логично, что Украина получает оружие по остаточному принципу.

«Поэтому пока они выпрашивают себе 10–20 самолётов, условный Катар их получает сотнями. Этот факт, кстати, показывает, что Киев бравирует, угрожая тем, что ему-то поставят что-то серьезное. Всё самое интересное идёт не им», — отметил эксперт.

По данным доклада SIPRI, основными экспортерами вооружений в мире в 2018–2022 годах оставались США и Россия. Самый крупный импортер оружия — Индия. При этом объём поставок оружия из России в Индию, которая является главным клиентом, в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами уменьшился на 37%.