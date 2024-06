Вашингтон, 14 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В течение ближайших месяцев вооружённые формирования Украины потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек. Такой неутешительный прогноз сделал в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По его прогнозу, в скором времени «каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленён, такова их судьба».

Американский разведчик убеждён, что украинская армия не сможет вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских военных. Бойцы ВСУ в ходе наступательных атак понесут «ужасающие потери». Поражение Киева, по его словам, станет очевидным уже предстоящим летом после исчерпания боеприпасов и мобилизационного ресурса.

Напомним, ранее экс-разведчик США прогнозировал капитуляцию Украины к октябрю 2023 года, так как Киев перестанет получать западную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что полной потерей ресурсов обернётся для Киева попытка контрнаступления ВСУ в противостоянии с Россией в ходе спецоперации.