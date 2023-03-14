Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Необходимо обеспечить Бурятию и Забайкальский край магистральным газом. Об этом 14 марта заявил в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», — сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Он отметил, что необходимо обеспечить развитие электрогенерации и сетей на основе более экологически чистого топлива.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе общения с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что прилегающие российские регионы будут газифицированы после строительства газопровода в Китай.

Также в ходе рабочей поездки в Бурятию президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что послевоенное мироустройство было создано странами, победившими во Второй мировой войне, прежде всего США и СССР, хотя казалось, что с момента распада СССР основа для противостояния с Западом исчезла. Но это не так, отметил президент.