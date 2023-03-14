В Совбезе ООН Вышинский привёл примеры о проявлениях русофобии на Украине

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM На заседании Совета безопасности ООН исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский привёл несколько примеров о проявлениях русофобии на Украине.

Совет безопасности ООН Kremlin.ru

Он напомним, как весь 2022 год в телеэфире национальных каналов звучали человеконенавистнические и русофобские призывы.

Так, журналист Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал «расправляться с россиянами», уничтожать их семьи и детей, сказал Вышинский.

Также он привёл слова украинского врача Геннадия Друзенко, главы проекта «Мобильный госпиталь», который утверждал, что российские военнопленные «не люди, а тараканы, поэтому их нужно кастрировать».

Вышинский рассказал о видеоролике с девушкой в украинской сорочке и венке, которая серпом перерезала горло русскому солдату со словами: «Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждёт смерть!».

Все эти заявления реализуются на практике на Украине, этому пример бесчеловеческое обращение с пленёнными, обстрел мирных жителей Донбасса, указал исполнительный директор.

Кроме этого, Вышинский напомнил о зарегистрированном в Верховной Раде проекте заявления парламента, которым предлагается официально называть «рашизмом» политический режим России.

«В качестве признаков этого придуманного на Украине явления депутаты выделяют «самовозвеличивание России и россиян за счёт насильственного угнетения и/или отрицания существование других народов», — сказал он.

Эта ложь у граждан по всему миру должна вызвать по отношению к русским откровенную неприязнь и ненависть к России, добавил Вышинский.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты призвали власти Великобритании, а также международные и национальные правозащитные организации обратить внимание на выявленную телеканалом Sky News тенденцию к стремительному росту бытовой русофобии в стране.