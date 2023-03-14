Херсон, 14 марта, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Не очень интенсивными назвал ежедневные обстрелы ВСУ по линии соприкосновения на Днепре врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Эрик Романенко/ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

В интервью РИА Новости он уточнил, что каждый день по всей линии соприкосновения от запорожского Энергодара до Кинбурнской косы, фиксируется от 50 до 150 артиллерийских выпусков.

По словам, в большинстве случаев обстрелы носят хаотичный характер, поскольку выстрелы ведутся из ствольной артиллерии и миномётов.

«Они не обладают высокой точностью попадания, разве что кто-то чётко им укажет координаты, а чётко указывать координаты могут или ДРГ, засылаемые на Левобережье, или кто-то типа проукраинских активистов», — добавил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Минобороны России рассказали, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ.

Только на херсонском направлении было уничтожено свыше 40 военных ВСУ, три БТР, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».