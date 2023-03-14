Вашингтон, 14 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подпишет указ, предполагающий тщательную проверку личных данных будущего владельца оружия и контроль за его хранением, сообщает 14 марта агентство The Associated Press со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Отмечается, что после подписания соответствующего указа Байден выступит в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в начале 2023 года 72-летний мужчина начал стрелять в танцевальной студии и убил 11 человек.

Напомним, по сведениям специализированной исследовательской организации Gun Violence Archive, в США за январь–февраль 2023 года произошло 104 случая массовой стрельбы. За это время от незаконного использования огнестрельного оружия погибли около 3 тыс. человек, 964 ребенка получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что большинство американцев поддерживает идею об ужесточении законодательства об оружии, поскольку недовольно ростом преступности по всей стране.

По словам Байдена, в США назрела необходимость ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия, а некоторые его виды запретить.