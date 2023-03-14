* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Тбилиси, 14 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Журналистку телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Александру Шведченко не впустили в Грузию, не объяснив причины такого решения, сообщила 14 марта руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Сейчас ведут ее на обратный самолет», — сообщила Котрикадзе в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что власти Грузии отказали в праве на въезд журналисту Филиппу Дзядко, брату главного редактора «Дождя»*.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что цель тех, кто стоит за массовыми протестами в стране, — втянуть Грузию в вооруженный конфликт с Россией. Тбилиси этого не допустит, добавил он.