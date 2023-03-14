Суд в Москве приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии фигурантов, избивших мужчину в метро

Москва, , 14:50 — REGNUM Измайловский суд Москвы приговорил трех уроженцев Дагестана к лишению свободы на сроки от 8,5 до 12 лет за избиение мужчины в вагоне поезда метро после того, как тот заступился за девушку.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Так, одному из фигурантов дела, которого признали виновным в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Второй участник был признан судом виновным в покушении на убийство, нападении на полицейского и в угрозе убийством. Ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Третьего фигуранта признали виновным в покушении на убийство, ему предстоит отбыть наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Всем фигурантам было назначено ограничение свободы сроком на один год.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве трое уроженцев Дагестана жестоко избили жителя Воронежской области Романа Ковалёва. Инцидент произошёл в метро, пострадавшего решено наградить и поощрить материально.