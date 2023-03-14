Ижевск, , 14:38 — REGNUM На территории ТЭЦ-2 в Ижевске произошёл пожар, загорелись трансформатор и масло на открытой площадке. Об этом 14 марта сообщили в региональном управлении МЧС России.

ТЭЦ в Ижевске МЧС Удмуртии

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обваловании на открытой площадке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 13:19 (12:19 мск). Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров в 13:41 (12:41 мск).

В ведомстве отметили, что угрозы отключения электроэнергии на объектах нет. К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 16 единиц техники из ижевского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе спасатели локализовали пожар в складском помещении на площади 1000 кв. м.