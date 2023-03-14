Симферополь, , 08:07 — REGNUM Спасатели локализовали пожар в складском помещении в Симферополе на площади 1000 кв. м, сообщили 14 марта в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07:23 (совпадает с мск) пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в складском помещении в Симферополе, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, к тушению привлечены около 30 человек.