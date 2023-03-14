Москва, 14 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Объем производства высокоточных боеприпасов должен быть удвоен, такое поручение дал 14 марта министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

Заявление было сделано в ходе рабочего совещания с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления.

Корпорация достойно выполняет гособоронзаказ, объем выпуска продукции уже был увеличен, но его требуется удвоить — это задача «жесткая, но выполнимая», сказал министр.

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По отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже на серийное производство, аналогов таких российских разработок нет не только «у сегодняшнего противника» России, но и у армий каких-либо других стран мира, добавил Шойгу.

Как сообщалось ранее, 4 марта Шойгу провёл со своими заместителями совещание по вопросам обеспечения российских войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.