Глава орфографической комиссии РАН поддержал предложение писать слово «Холокост» с заглавной буквы

Москва, , 13:49 — REGNUM Написание слова «Холокост» с заглавной буквы поддержал председатель орфографической комиссии Российской академии наук (РАН) профессор Алексей Шмелёв. об этом 14 марта заявил глава пресс-службы Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Савин.

Мемориальный комплекс «Менора» © Александр Сухов/РИА Новости

«В официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы», — приводят в РЕК текст письма Шмелёва.

По его мнению, эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб.

Также он отметил, что следует иметь в виду, что при обозначении исторических событий закономерности употребления заглавных букв со временем изменяются.

По мнению Савина, написание слова «Холокост» с большой буквы будет подчеркивать уважение к памяти жертв этого события.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский еврейский конгресс выступил с призывом установить новое правило написания слово «Холокост» — писать его с заглавной буквы.