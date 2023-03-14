Москва, 14 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко со ссылкой на своего коллегу по МИД РФ Сергея Вершинина 14 марта заявил о продлении «зерновой сделки» сроком на 60 дней. Это решение лишь на первый взгляд кажется нелогичным, считает профессор-востоковед Евгений Сатановский: на носу выборы президента Турции и поддержка действующего главы турецкой республики Реджепа Эрдогана стратегически выгодно России.

Duisenberg Сделка

По словам Грушко, вновь подтвержден пакетный характер сделки. Тем временем, в Киеве считают, что продление «зерновой сделки» на 60 дней якобы не соответствует соглашению, подписанному Турцией и ООН. Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, соглашение предусматривает продление «зерновой сделки» минимум на 120 дней.

Зерновая сделка, которую также называют продуктовой сделкой, была подписана в Стамбуле 22 июля. Документ подписали четыре стороны, однако Россия и Украина заключили соглашения с Турцией и ООН по отдельности. Часть, посвященная экспорту зерновых с Украины, заключена на 120 дней с возможностью продления. Она предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Россия гарантирует, что не будет препятствовать вывозу зерна.

Идея о том, что Россия готова продлить зерновую сделку на 60 суток по истечении срока её действия (до 18 марта пять дней осталось) на первый взгляд кажется нелогичной, написал 14 марта в своем телеграм-канале президента Института Ближнего Востока Евгений Сатановский:

«Просто, если прибавить к 18 марта 60 дней, получится 17 мая. То есть три дня ПОСЛЕ проведения в Турции выборов, когда станет понятно, победил на них в очередной раз Реджеп Тайип Эрдоган или его противникам из нынешней «объединённой» оппозиции удалось-таки каким-то чудом его снести и в Турции наступил анонсированный этой разношёрстной компанией «переходный период» от нынешней, предсказуемой системы власти, чёрт знает к какой».

«Говоря проще, Путин не хочет и не будет валить Эрдогана и в этом он абсолютно прав», — пояснил Сатановский. По его словам, «с точки зрения стратегической, Эрдоган, которого откровенно пытаются свалить американцы и европейцы, выступающий за реформу ООН, аппарат и руководство которой целиком и полностью лежат под Соединёнными Штатами, для России с её идеей многополярного мира куда нужнее на посту президента Турции, чем его нынешние внутриполитические противники, которые откровенно готовы следовать каким угодно указаниям Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы».

«Вот с этой и только этой точки зрения на трижды клятое «зерновое кидалово» России можно посмотреть сквозь пальцы ещё пару месяцев. Ну, а потом увидим, что будет. Как СВО будет идти, как НАТО себя поведёт…», — резюмирует ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о продлении «зерновой сделки» ещё на 60 дней подтвердил 14 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, Россия будет настойчиво добиваться выполнения всех обязательств. В ООН пока не готовы комментировать готовность Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил 13 марта представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.