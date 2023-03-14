Москва, 14 марта, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Представители семьи главаря украинской ДРГ Дениса Капустина рассказали ИА REGNUM, что «брянский террорист» отказался от наследства — московской квартиры и земельного участка. Однако суд, который состоится 14 марта, не оставит Капустина бездомным.

Цитата из видео. Рейд. 2023. Россия Денис Капустин. Рейд украинских террористов. Брянская область

14 марта Перовский суд Москвы рассмотрит дело о наследстве матери Дениса Капустина Марии Корчагиной. Ранее многие СМИ называли ее мачехой, но представители семьи подтвердили журналисту ИА REGNUM, что Корчагина является мамой Капустина, просто она решил не брать фамилию мужа.

«У Марии Ефимовны Корчагиной и Денисом Капустиным совершенно другие договоренности. Мать не пытается выселить его из квартиры, он сам отказался от наследства. Он не претендует на наследство, и это его право. Сегодня суд проходит из-за неправильно оформленных нотариусом документов на наследство. Сегодня никто Карустина бомжом не сделает», — заявил собеседник.

Мать Дениса Капустина живёт в Германии и уже много лет не общается с сыном. Последней каплей стало то, что сын даже не явился на похороны собственного отца.

Напомним, что 2 марта на два приграничных села в Климовском районе Брянской области было совершено нападение диверсантов. По официальным данным, два человека погибли, ещё двое получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Российские власти признали произошедшее терактом, а одним из организаторов нападения назвали Дениса Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его так же связывают с организацией покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.