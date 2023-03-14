Москва, , 12:21 — REGNUM Художница пригласила молодого человека домой, чтобы показать свои картины. Мужчина изнасиловал девушку, теперь его разыскивает полиция. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ночью 10 марта в полицию района Филёвский парк обратилась 22-летняя Мария (имя изменено). Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. Девушка объяснила, что недавно на сайте знакомств встретила молодого человека, с которым у них сложилось общение. Парень несколько раз звонил ей по видеосвязи и расспрашивал об увлечениях. Мария рассказала молодому человеку, что пишет картины и решила пригласить нового знакомого в гости, чтобы показать свои работы. Парень приехал к ней домой, девушка угостила его чаем и стала показывать свои работы, которые были развешаны по разным комнатам. Когда молодые люди дошли до спальни девушки, где находились несколько работ, молодой человек набросился на Марию и изнасиловал.

«22-летняя пострадавшая сообщила об изнасиловании, которое совершил мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Девушка нарядом скорой помощи госпитализирована в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Молодого человека сейчас разыскивает полиция. Аккаунт на сайте знакомств мужчина после случившегося удалил.