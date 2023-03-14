Москва, 14 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Художница пригласила молодого человека домой, чтобы показать свои картины. Мужчина изнасиловал девушку, теперь его разыскивает полиция. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ночью 10 марта в полицию района Филёвский парк обратилась 22-летняя Мария (имя изменено). Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. Девушка объяснила, что недавно на сайте знакомств встретила молодого человека, с которым у них сложилось общение. Парень несколько раз звонил ей по видеосвязи и расспрашивал об увлечениях. Мария рассказала молодому человеку, что пишет картины и решила пригласить нового знакомого в гости, чтобы показать свои работы. Парень приехал к ней домой, девушка угостила его чаем и стала показывать свои работы, которые были развешаны по разным комнатам. Когда молодые люди дошли до спальни девушки, где находились несколько работ, молодой человек набросился на Марию и изнасиловал.

«22-летняя пострадавшая сообщила об изнасиловании, которое совершил мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Девушка нарядом скорой помощи госпитализирована в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Молодого человека сейчас разыскивает полиция. Аккаунт на сайте знакомств мужчина после случившегося удалил.