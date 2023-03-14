Владивосток, , 08:12 — REGNUM В Приморском крае на трассе между городами Фокино и Большой Камень произошло массовое ДТП, сообщает 14 марта РЕН ТВ.

ДТП в Приморье Цитата из видео

Отмечается, что в аварию попали бетономешалка, грузовик и ещё две легковушки.

По предварительным данным, погиб один человек. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта на трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись два грузовика. На трассе образовался крупный затор в обе стороны.