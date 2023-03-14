Один человек погиб в массовом ДТП в Приморье
Владивосток, 14 марта, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Приморском крае на трассе между городами Фокино и Большой Камень произошло массовое ДТП, сообщает 14 марта РЕН ТВ.
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ДТП в Приморье
Отмечается, что в аварию попали бетономешалка, грузовик и ещё две легковушки.
По предварительным данным, погиб один человек. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта на трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись два грузовика. На трассе образовался крупный затор в обе стороны.