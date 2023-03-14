Симферополь, 14 марта, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар в складском помещении в Симферополе на площади 1000 кв. м, сообщили 14 марта в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России В Симферополе сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе

«В 07:23 (совпадает с мск) пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в складском помещении в Симферополе, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, к тушению привлечены около 30 человек.

Кроме того, в городе Тавда в Свердловской области ликвидируют крупный пожар в металлическом ангаре. Огонь распространился на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и шесть единиц техники.