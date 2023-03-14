Вашингтон, 14 марта, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Американский политолог Джон Вароли на фоне банкротства трёх значимых банков страны заявил, что крах финансовой системы США неизбежен, ведь доллар — это «кусок бумаги». Правда, случится это намного позже. Своим мнением эксперт поделился с «Известиями».

ИА REGNUM Доллар

При этом, по словам Вароли, власти США стараются сделать вид, что «всё в порядке», а американцы паникуют, что могут лишиться денег.

«Вся экономическая система сейчас под угрозой, мы верим в то, что этот кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит, ведь так нам говорит правительство США», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что больше всего от кризиса пострадают страны Запада и НАТО — Россию и Восток это не коснётся, потому что экономики этих стран независимы от американской и не имеют долгов в отличие от США.

«У нас огромное количество долгов, мы постоянно печатаем деньги. Когда-то это закончится, мы переживём кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить», — подвёл итог Джон Вароли.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация бывшего президента США Дональда Трампа виновна в сложившихся проблемах американской банковской системы. С соответствующим обвинением выступил действующий президент страны Джо Байден.