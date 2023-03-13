Женева, Швейцария, 13 марта, 2023, 21:17 — ИА Регнум. В ООН пока не готовы комментировать готовность Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил 13 марта представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что недавно в Женеве завершилась встреча российской делегации и ООН.

«Ожидаю, что до конца дня из Женевы поступят полные заявления», — пояснил Дюжаррик.

По поводу главного препятствия на пути экспорта российского продовольствия и удобрений представитель генсекретаря ООН сказал, что украинский конфликт продолжается, а в отношении российского продовольствия нет санкций.

«Тем не менее есть определённые вещи, которые частный сектор, даже несмотря на отсутствие санкций, не предпринимает. Поэтому мы запросили письма с заверениями от некоторых правительств», — сказал Дюжаррик, добавив, что идёт работа над устранением многих существующих препятствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки после истечения 18 марта её второго срока. Он добавил, что российская сторона готова продолжить зерновую сделку, однако только на 60 дней, а не как в предыдущий раз — на 120 дней.