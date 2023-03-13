Что касается вручения премии фильму «Навальный», то ведущие не стали особо развивать тему «кровавых репрессий». Зеленский, как и в прошлом году, хотел выступить по видеосвязи, но ему, как и в прошлом году, не дали. Зато на этой церемонии было очень много… синих булавок и других элементов одежды синего цвета. И что означали все эти булавки с голубой лентой на «Оскаре»?

Георгий Бовт, , 22:23 — REGNUM Если почитать скупые, как правило, отклики в российских СМИ на 95-ю церемонию награждения Американской (поэтому и скупые) киноакадемии ее «Оскарами», то у неискушенного читателя может создаться впечатление, что одним из главных событий было присуждение главного приза документальному кинофильму «Навальный», а также несостоявшееся видеовыступление Зеленского.

Зеленский и Оскар Сергей Корсун © ИА REGNUM

Однако это не так. «Недружественная» Америка и ее творческая элита живут своей глубокой внутренней жизнью. Где-то на далекой планете «Аватар».

Главный приз получила комедия «Все везде и сразу», которой набросали призов и в других номинациях. Если спросить, о чем этот фильм, то ответ будет каноническим — «да в общем-то ни о чем». Набор компьютерных трюков, какой-то бурлеск и мельтешение без единой улавливаемой мыли (если есть, то она точно неглубока).

Зато это «азиатский фильм», и его отметили, видимо, руководствуясь той самой политкорректностью и стремлением к diversity. Мол, если официальный Вашингтон с Китаем сейчас в контрах, то мы, либеральный Голливуд, отметим именно бессмысленную комедию о приключениях китайской семьи в Америке, да еще «лучшей исполнительницей главной роли» признаем китаянку.

Фильм снимали два режиссера Дэниел Шайнерт и Дэн Кван, которые до сих пор ничего, кроме клипов, в своей жизни не делали. И вот дали денег — можно объединить ролики а-ля Тик-Ток в полнометражное кино, тем более что Тик-Ток официальный Вашингтон травит и запрещает.

Дэниел Шайнерт (слева) и Дэниел Кван (справа) на интервью о фильме «Человек — швейцарский нож». CalTV

Легендарный Стивен Спилберг получил второстепенный приз за автобиографический фильм «Фабельманы».

Голливуд в последнее время вообще много ностальгирует о себе любимом и об Америке 50–100-летней давности, когда деревья были большими, трава зеленее, кокс чище, а чувства искреннее (в том смысле что за харасмент режиссеров в тюрьму не сажали, зато сколько актрисок выбились в люди через тот самое дело). И ни на какую «политкорректность» не надо было равняться.

В этом смысле с «Фабельманами» схож другой номинант — «Вавилон» Дэмьена Шазелла, но ему решили ничего не давать. А то будет перебор по красоте. Ничего не досталось и глубокому философскому фильму «Банши Инишерина» Мартина Макдоны. На мой эстетский взгляд, очень зря.

Но не хочется нынче Академии глубины и философии, хочется легкости.

Будь моя воля, я бы вообще дал всех «Оскаров» в этом году признанной лучшим иностранным фильмом экранизации Ремарка «На Западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера. Не спрашивайте, почему, подумайте. Для американской киноакадемии тут и выбора, собственно, не оставалось: как не отметить в этом году «войну в Европе». К тому же фильм действительно талантливый. Очень.

Но не будем перечислять всех номинантов и лауреатов, кому надо, то найдет и скачает, раз уж легальным путем нам эти фильмы показывать не хотят.

Что касается вручения премии фильму «Навальный», то на церемонию пригласили жену Юлию, она сказала несколько подобающих ей и церемонии слов, но ведущие не стали развивать особо тему «кровавых репрессий», ограничившись фразой типа «это был эмоциональный год». Отметились, мол, и ладно.

Вручение премии фильму «Навальный» Цитата из видео с канала: Навальный Live

Зеленский, как и в прошлом году, хотел выступить по видеосвязи, но ему, как и в прошлом году, не дали: мол, не место тут нам про современную войну рассказывать, мы не для этого собрались.

В этом году за «Оскаров» голосовали около 10 000 человек. Они должны были посмотреть все фильмы. Затем решить, какие фильмы им нравятся больше всего.

Голосование было не вполне тайным, поскольку многие «избиратели» успели раструбить СМИ о своем выборе. Уже тогда стало ясно, что «китайско-американский бурлеск» победит. Массово и кассово (100 млн уже давно собрал).

Также голосовавшим было предложено ранжировать все 10 номинированных фильмов в порядке предпочтения. И хотя он в результате не выиграл ни в одном из опубликованных бюллетеней, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда был вторым-третьим выбором для очень большого количества «избирателей», притом что фильм также совершенно пустой и бессмысленный, но там нет разве что diversity и китайцев.

Рубен Эстлунд. Frankie Fouganthin

А еще на этой церемонии было очень много… синих булавок и других элементов одежды синего цвета. И что означали все эти булавки с голубой лентой на «Оскаре»?

А то, что значки и прочие аксессуары с голубой лентой демонстрировались в рамках инициативы #WithRefugees, придуманной Управлением ООН по делам беженцев — «в знак солидарности и поддержки беженцев и перемещенных лиц по всему миру». Организаторы заявили, что «ношение синей ленты #WithRefugees на красной ковровой дорожке посылает мощный визуальный сигнал о том, что каждый имеет право искать безопасности, кто бы, где бы и когда бы он ни был».

Боже, как это изысканно и по-великосветски трогательно. И в то же время совершенно необременительно. Тем более что во время всей остальной церемонии организаторы всячески старались избежать любых неожиданностей, скандальных выходок, резких и двусмысленных заявлений, тем более политических демаршей. В этом плане все удалось.