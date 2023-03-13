Молдавия, 13 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. С 13 марта вооружённые силы Молдавии проводят учения на полигонах, расположенных на севере и в центральной части страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

«С 13 по 17 марта штатный и контрактный состав Национальной армии проведет учения на военных полигонах на севере и в центре страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Минобороны предупредило жителей страны, что по дорогам будет передвигаться военная техника, а также призвали не снимать и не публиковать фото — и видеоматериалы в социальных сетях, чтобы не спровоцировать появление фейков.

Уточняется, что учения проходят в рамках подготовки Национальной армии на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники оппозиционной партии «Шор» заблокировали автотрассы в Молдавии, так они пытаются добиться от властей оплаты зимних счетов за отопление и электричество.