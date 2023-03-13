Анкара, 13 марта, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Запрет на транзит санкционных товаров через территорию Турции в Россию связан с выполнением требований ЕС, заявил 13 марта в комментарии РИА Новости помощник главы Ассоциации грузоперевозчиков Турции Кемаль Гюль.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Запрет не связан именно с турецкими товарами, предпринимаются идентичные меры в отношении всех товаров, находящихся в санкционных списках, сказал он.

Министерства торговли стран Евросоюза ранее передали Анкаре новые списки санкционных товаров, эти списки постоянно расширяются, добавил Гюль.

Сообщения о приостановке транзита санкционных товаров через Турцию в Россию поступили 9 марта. Отмечалось, что таможенная система блокирует оформление грузов «нетурецкого происхождения».