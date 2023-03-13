Аэропорты Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок работников авиабезопасности

Берлин, , 18:03 — REGNUM В нескольких аэропортах Германии отменили свыше 350 рейсов из-за предупредительных забастовок. Об этом говорится на сайтах воздушных гаваней.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы аэропорта Берлина, 13 марта отменено свыше 200 рейсов, на которые купили билеты более 27 тыс. человек. Предполагается, что треть от общего числа посадок также будет отменена.

На сайте аэропорта Ганновера уточняется, что регулярные рейсы отменены до 14 марта 01:30 по местному времени. Изначально в расписании были запланированы 35 вылета и 34 посадки. В Гамбурге из-за забастовки отменены 123 регулярных рейса, в Бремене — 39 прибывающих от отбывающих рейсов.

Как отметили в профсоюзе, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные переговоры об оплате труда для работников авиационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, израильтяне, проживающие в Берлине, намерены выйти на массовый протест во время визита в Германию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.