Кишинёв, 13 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Сторонники оппозиционной партии «Шор» заблокировали автотрассы в Молдавии, так они пытаются добиться от властей оплаты зимних счетов за отопление и электричество. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба этой партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что так как режим президента страны и партия «Действие и солидарность» не захотели выполнять данное требование народа Молдавии, политическая партия «Шор» организовала 13 марта общенациональный флешмоб и временно заблокировала автодороги.

Уточняется, что данные акции проходят по всей Молдавии и являются предупредительными.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в столице Молдавии состоялась массовая акция протеста против роста тарифов и цен.